Почти 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

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В аэропортах Москвы в ночь на четверг, 8 сентября, задержали и отменили почти 30 рейсов.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово задержано шесть рейсов и отменен один.

Во Внуково задержали три рейса и отменили восемь. Один рейс также задержан и семь рейсов отменено в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что время перелета между Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи, Турцией сократилось примерно на 35 минут. Отмечалось, что самолеты теперь смогут летать через Волгоград и Астрахань, а не облетать территорию через Казахстан. При этом полеты разрешили на высоте выше 10 000 метров.

