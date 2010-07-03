Более 70 новых вендинговых аппаратов установили в метро Москвы с начала года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном метрополитене с начала года установили 78 новых вендинговых аппаратов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.
Они появились в подуличных переходах 13 станций, в том числе "Тургеневской", "Новогиреево", "Отрадное".
"На данный момент на 47 станциях метро установлено уже 305 вендинговых автоматов. С начала года ими воспользовались порядка 3 миллионов пассажиров. В дальнейшем планируется разместить дополнительно более 150 автомата на 32 станциях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее востребованные автоматы находятся на станциях "Царицыно", "Беговая" и "Трубная".
Ранее заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов рассказал, что автоматы для продажи еды и напитков могут появиться в электричках ЦППК.
В ЦППК сообщали, что автоматы целесообразно устанавливать в тех поездах, которые находятся в пути более двух часов и где есть определенное количество сидячих мест. Как пояснили в компании, автоматы будут вандалоустойчивыми и пройдут тестирование на безопасность. По мнению специалистов, появление вендинговых аппаратов в вагонах электричек поможет сократить нелегальную торговлю.
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