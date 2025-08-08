Форма поиска по сайту

08 августа, 07:02

Транспорт

Движение транспорта на проспекте Маршала Жукова восстановлено после ДТП

Фото: 123RF/dookdui

Движение транспорта восстановлено на проспекте Маршала Жукова в районе дома 92 после ДТП, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее грузовой автомобиль опрокинулся на севере Москвы а Дубнинской улице. Из-за ЧП на месте работали оператвиные службы городы. Эксперты выясняли причины случившегося.

До этого водитель микроавтобуса "Газель" насмерть сбил мужчину 1985 года рождения на Новорязанском шоссе в Люберцах. В момент ДТП пассажиров в салоне микроавтобуса не было.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

транспортгород

