Движение транспорта в районе Преображенское будет частично ограничено 9 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автостранспорта будет перекрыто на пересечении улиц Буженинова и 2-го Электрозаводского переулка 9 августа, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением киносъемок и будут действовать в период с 17:30 до 19:30. Движение перекроют на участке улицы Буженинова от дома 19, строения 2, по улице Суворовская до дома 16, строения 5, по улице Буженинова, а также на участке 2-го Электрозаводского переулка от улицы Электрозаводская до улицы Суворовская.

Ранее Дептранс сообщил об ограничении движения на участке Бережковской набережной до 20 августа. Для движения недоступна одна полоса в районе площади Евразии. Временные ограничения связаны с проведением инженерных работ.

Также движение транспорта было перекрыто еще на нескольких улицах в центре Москвы до 20 декабря 2026 года. Водители не смогут проехать с 01:30 до 05:30 по одной из двух-трех полос Гоголевского бульвара на участке от дома 3 до дома 6, строения 1. Кроме того, две из четырех полос будут закрыты на улице Знаменке возле пересечения с Крестовоздвиженским переулком. Ограничения связаны с проведением строительных работ.