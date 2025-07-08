Пять станций петербургского метро закрывались на вход

Фото: ТАСС/СПб ведомости/Дмитрий Соколов

Пять станций Московско-Петроградской линии метро – "Пионерская", "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас" – были временно закрыты на вход утром вторника, 8 июля, передает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Около 08:30 стало известно, что один из поездов вышел из строя и его необходимо было убрать с линии. Менее чем через 15 минут служба аварийных формирований приступила к устранению неполадки.

К 08:50 состав был убран с линии, и движение поездов было восстановлено. Все пять станций возобновили работу в обычном режиме к 09:00.

Как рассказали очевидцы "Деловому Петербургу", поезд сломался у станции "Черная речка". Он резко затормозил, после чего пассажиры почувствовали запах жженой резины, услышали стук. Они уточнили, что состав "гудел".

Из-за невозможности продолжить движение всех пассажиров высадили на этой станции.

Ранее на станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро женщина столкнула своего знакомого на пути. Поблизости не оказалось поездов, что позволило быстро поднять мужчину обратно на платформу. Позже выяснилось, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Против женщины составили протокол о мелком хулиганстве, а мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте и появление в общественных местах в состоянии опьянения.