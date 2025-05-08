Восстановлено движение автотранспорта на 77 км МКАД

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Движение автотранспорта на внутренней стороне 77 километра МКАД (в районе съезда №78) восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее движение на этом участке дороги было затруднено из-за ДТП. На месте происшествия работали оперативные службы города.

В период с 8 по 10 мая парковки на всех столичных улицах будут бесплатными. В связи с этим жители и гости столицы смогут не оплачивать парковку даже на участках с повышенными тарифами – 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Однако стоянки, где установлены шлагбаумы, необходимо будет оплатить.