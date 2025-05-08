Пакистан открыл воздушное пространство для гражданской авиации

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Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации, а аэропорты полностью работоспособны. Об этом сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на Управление аэропортов страны.

Согласно данным ведомства, сейчас в Пакистане обеспечивается бесперебойный поток внутренних и международных рейсов. При этом там рекомендовали пассажирам уточнять расписание рейсов у своих авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство для гражданской авиации из-за Индии, которая начала наносить авиаудары по террористической инфраструктуре в стране ночью 7 мая.

На фоне этих событий представители "Аэрофлота" заявили, что компания будет выполнять рейсы в Юго-Восточную Азию в обход Пакистана. Таким образом продолжительность полета могла быть увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления.

ночью 7 мая