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13:44

Пятиминутный интервал на МЦК продлили до полуночи 9 мая

транспорт 9 Мая

13:44

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В День Победы "Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным интервалом до полуночи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

"В День Победы, 9 мая, "Ласточки" на МЦК с минимальным пятиминутным интервалом будут курсировать на шесть часов дольше – с 12:30 до полуночи. В остальной период время ожидания поезда – до 10 минут", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что весь день 9 мая на станции "Парк Победы" вестибюль № 1 будет работать только на выход пассажиров, а вестибюль № 2 – только на вход.

Когда праздничные мероприятия 9 мая завершатся, ожидается большое количество пассажиров на станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад", "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк Культуры", "Октябрьская", "Воробьевы горы", "Университет" и "Спортивная".

Кроме того, 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий изменится ряд автобусных маршрутов.

Также как напомнили водителям в АМПП, в честь государственных праздников 9, 10 и 11 мая парковаться на столичных улицах можно будет бесплатно. При этом автомобилистов предупредили, что в воскресенье, 12 мая, в зонах с тарифом 380 рублей в час парковка будет платной.

Сотрудники АМПП посоветовали москвичам и гостям города, паркуясь, обращать внимание на информационные щиты. С тарифами также можно ознакомиться на сайте "Московского паркинга" или в мобильном приложении "Парковки Москвы", отметили в пресс-службе. Там же представлен календарь с днями бесплатной парковки.

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