Ряд автобусных маршрутов изменится 9 мая в связи с праздничными мероприятиями

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ряд автобусных маршрутов изменится 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В районе Ново-Переделкино с 14:00 автобусы № 166 будут следовать от улицы Федосьино в обоих направлениях по улице Лукинская и Чоботовская и Боровскому шоссе к станции метро "Новопеределкино", затем по улице Шолохова своим маршрутом.

Автобусы № 507 будут следовать между улицей Бориса Пастернака и станцией метро "Новопеределкино" в обоих направлениях по улице Лукинская и Чоботовская и Боровскому шоссе.

№ 767 в этот день будет следовать от улицы Федосьино в обоих направлениях по улице Лукинская и Чоботовская, затем своим маршрутом, а № 812, 902 – между остановкой "Улица Федосьино" и станцией метро "Новопеределкино" по улице Федосьино и Боровскому шоссе.

В районе Осеннего бульвара с 11:30 без заезда на Осенний бульвар будут следовать автобусы "т19", № 688, 732, 832, курсирующие между остановками "Крылатское" и "Управление соцзащиты" по улице Крылатские Холмы и Рубежному проезду, а также № 129 – в сторону "Автобазы Генштаба": за остановкой "Улица Маршала Тимошенко" по Рубежному проезду и улицей Крылатские Холмы, далее по улице Осенняя своим маршрутом.

Автобусы № 229 после остановки "Крылатский парк" проследуют по улице Крылатские Холмы без заезда к станции метро "Крылатское".

Маршрут № 829 после остановки "Центр досуга "Кунцево" по улице Осенняя, без заезда к станции метро "Крылатское".

В Троицке и поселке Ватутинки с 9:40 автобусы № 1001 будут следовать от поселения Киевский до Фабричной площади и далее до микрорайона "В" и без выезда на Калужское шоссе. Маршруты № 17, 398, 876 могут следовать с увеличенными интервалами.

С 10:00 автобусы № 17 поедут от остановки "Торговый центр" до остановки "ИЗМИРАН"; № 433 - от станции метро "Теплый Стан" до 36-го километра; № 526 – на двух участках от станции метро "Теплый Стан" до остановки "Школа" и от аэропорта Внуково до Троицка.

В те же часы автобусы № 871 будут следовать от остановки "Минзаг" до остановки "ИЗМИРАН"; № 873 – от деревни Яковлево до остановки "Школа"; № 874 – от поселок Секерино до остановки "ИЗМИРАН", а №874к – от села Былово до остановки "ИЗМИРАН".

С 12:20 автобусы №891 будут курсировать по Калужскому шоссе без заезда на улицу Офицерская и улицу Дмитрия Рябинкина.

Кроме того, в этот день в Москве состоится ретропробег на автомобилях 1941–1945 годов. Автопробег в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне уже стал традицией, отметили в ведомстве.

9 мая с 13:00 до 14:00 на Поклонной горе возложат цветы в память о погибших в ВОВ, а примерно в 14:20–14:30 дадут старт автопробегу с аллеи Связистов. Спустя примерно два часа, в 16:20 колонна ретроавтомобилей финиширует в парке "Ветеран" в Серебряном Бору. В 16:30 там состоится торжественная высадка девяти сосен.

