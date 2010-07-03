Ретропробег на автомобилях времен войны пройдет в Москве 9 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ретропробег на автомобилях 1941–1945 годов состоится в Москве 9 мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Автопробег в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне уже стал традицией, отметили в ведомстве. "Сбор участников – у автомобилей с 12:30 до 13:00 на аллее Связистов на Поклонной горе", – сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, 9 мая с 13:00 до 14:00 на Поклонной горе возложат цветы в память о погибших в ВОВ, а примерно в 14:20–14:30 дадут старт автопробегу с аллеи Связистов. Спустя примерно два часа, в 16:20 колонна ретроавтомобилей финиширует в парке "Ветеран" в Серебряном Бору. В 16:30 там состоится торжественная высадка девяти сосен.

В пресс-службе также рассказали, что в полдень четверга в парке "Ветеран" начнется праздник: духовой оркестр исполнит военные марши и вальсы, выступят танцевальные коллективы и солисты эстрады. Посетителям парка предложат примерить военную форму и сделать на память фотографии в стиле ретро. Ветеранов ждут подарки и другие приятные сюрпризы. Праздничный обед – солдатскую кашу с тушенкой – приготовят на настоящей полевой кухне.

Ранее сообщалось, что 9 мая на фасаде Музея Победы на Поклонной горе покажут световые фильмы о войне. Посетители смогут увидеть трехмерные картины обороны Москвы, парада 7 ноября 1941 года, эпизоды Сталинградской и Курской битв, а также штурм Берлина. По словам организаторов, световые фильмы основаны на фронтовой видеохронике и реконструкциях сражений. Сеансы будут проходить с 22:15 до 00:00.