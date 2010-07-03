На фасаде Музея Победы покажут световые фильмы о войне

Фото: victorymuseum.ru

Световые фильмы о Великой Отечественной войне покажут на фасаде Музея Победы в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Благодаря технологии 3D-мэппинга перед зрителями "оживут" страницы истории грандиозных сражений. Посетители увидят трехмерные картины обороны Москвы и легендарного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, фрагменты Сталинградской и Курской битв, штурма Берлина", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сами фильмы основаны на фронтовой видеохронике и реконструкциях масштабных сражений. Время сеансов – с 22:15 до 00:00.



Воздушную часть репетиции парада традиционно открывают вертолеты Ми-26

Масштабная культурная программа в честь Дня Победы охватит 30 столичных парков. В большинстве из них пройдут концерты с песнями военных лет. В 22 парках будут работать полевые кухни.