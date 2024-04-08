Ford в виде старинной кареты отказались регистрировать в ГИБДД Челябинска

Фото: transleasing.ru

Владелец автомобиля Ford в виде кареты не может поставить машину на учет в Челябинске. Об этом пишет 74.ru

Как отмечается, машину не зарегистрировали из-за проблемы с номером силового агрегата. Владельцу предложили повторно пройти экспертизу для решения вопроса.

Представители компании, которая пыталась поставить машину на учет, заявили, что номер двигателя отсутствует в автомобиле. Он также не указан в документах, поэтому требование ГИБДД не обоснованы.

В свою очередь, автоюрист Лев Воропаев считает требования Госавтоинспекции правомерными.

"Да, номер двигателя теперь не указывается в регистрационных документах, но инспектор ГИБДД на сверке обязан идентифицировать его и проверить", – прокомментировал эксперт.

В Челябинской ГИБДД уточнили, что владелец машины может пройти повторную сверку номеров, но пока он не явился на процедуру. В последний визит он пригнал автомобиль к пункту сверки, но на саму экспертизу не пришел.

Ранее в МВД объяснили, что грозит водителям за езду без номеров и постановки авто на учет. Если водитель не выполнил свои обязанности по регистрации автомобиля в течение 10 дней, то ему могут выписать штраф в размере от 500 до 800 или 5 тысяч рублей.