Упрощенный техрегламент для автомобилей частично продлили до конца 2024 года

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Упрощенный технический регламент для автомобилей в РФ частично продлили до конца этого года. Это постановление, которое утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, размещено на портале правовой информации.

В пресс-службе Минпромторга РФ добавили, что созданный в РФ транспорт с 1 февраля должен соответствовать экологическому стандарту не менее "3", а также техническому регламенту ТР ТС 018/2011. Кроме того, до конца 2024 года можно будет выпускать автомобили с системой курсовой устойчивости.

В ведомстве также напомнили, что с 1 декабря 2023 года выпускаемые в РФ транспортные средства должны оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Также в министерстве затронули тему параллельного импорта. Так, для брендов, которые покинули российский рынок, будет до 31 декабря 2027 года действовать упрощенный механизм оценки безопасности для того, чтобы предоставить жителям РФ машины разных сегментов рынка.

"Напомним, что с 1 октября 2023 года сертификация автомобилей тех брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, для эксплуатации на территории ЕАЭС и России осуществляется в рамках технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", – заключили в Минпромторге РФ.

Ранее "Автозавод Санкт-Петербург" подал заявки в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Согласно базе данных, два варианта эмблемы были выполнены в разных цветовых решениях.

В заявке указано, что под новым логотипом завод планирует выпускать автомобили, запчасти к ним и аксессуары. Кроме того, производитель сможет выпускать игрушки, макеты и игрушечные модели.



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