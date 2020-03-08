Водители смогут сообщить о состоянии машины такси и каршеринга по горячей линии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По телефону горячей линии Московского транспорта теперь можно сообщить о санитарном состоянии автомобиля такси или каршеринга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

Теперь водители могут не только сообщить о состоянии машины, но и переслать фотографию транспорта. Сделать этом можно через мобильное приложение операторов каршеринга, для такси – через приложение "Помощник Москвы".

"Департамент транспорта будет обрабатывать сообщения. Сначала выясним, кому принадлежит автомобиль. Передадим информацию агрегаторам с требованием отключить от системы и провести проверку обработки. В случае устранения недостатков автомобиль снова подключат к системе заказов", – заявили в пресс-службе.

Меры приняты в соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 21 февраля. Телефон Контакт-центра "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного телефона).

Ранее вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве в 2020 году планируется запустить систему, которая будет учитывать время работы таксистов.

По его словам, "некоторые таксисты сначала отрабатывают 8–10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой". В этой связи власти планируют распространить систему, которая будет учитывать время работы таксистов, а также "сделает невозможным такое переключение".

Он добавил, что система также позволит полиции фактически в режиме онлайн понимать, кто управляет такси или машиной каршеринга.

