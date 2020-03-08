Водители смогут сообщить о состоянии машины такси и каршеринга по горячей линии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По телефону горячей линии Московского транспорта теперь можно сообщить о санитарном состоянии автомобиля такси или каршеринга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
Теперь водители могут не только сообщить о состоянии машины, но и переслать фотографию транспорта. Сделать этом можно через мобильное приложение операторов каршеринга, для такси – через приложение "Помощник Москвы".
"Департамент транспорта будет обрабатывать сообщения. Сначала выясним, кому принадлежит автомобиль. Передадим информацию агрегаторам с требованием отключить от системы и провести проверку обработки. В случае устранения недостатков автомобиль снова подключат к системе заказов", – заявили в пресс-службе.
Меры приняты в соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 21 февраля. Телефон Контакт-центра "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного телефона).
Ранее вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве в 2020 году планируется запустить систему, которая будет учитывать время работы таксистов.
По его словам, "некоторые таксисты сначала отрабатывают 8–10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой". В этой связи власти планируют распространить систему, которая будет учитывать время работы таксистов, а также "сделает невозможным такое переключение".
Он добавил, что система также позволит полиции фактически в режиме онлайн понимать, кто управляет такси или машиной каршеринга.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: