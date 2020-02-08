Сквозное движение поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений ограничено в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сквозное движение поездов на МЦД-2 "Курско-Рижский", Рижского и Курского направлений МЖД ограничено в выходные, 8 и 9 февраля, сообщает Агентство "Москва".

Как уточняется, преимущественно днем с 9:40 до 13:40 (четырехчасовые "окна") участок Москва-Каланчевская – Курский вокзал закроют для движения поездов из-за проведения работ по развитию линии.

"Таким образом, не будет сквозного движения поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений. Это связано с работами по "расшивке" узкого участка Курский вокзал – Москва-Каланчевская для реализации проектов МЦД-2 и МЦД-4 "Киевско-Горьковский", – говорится в сообщении.

На Рижском направлении со стороны Нахабино электропоезда будут следовать до станций "Дмитровская" и "Рижская", а в обратном направлении – со станции "Москва-Каланчевская", "Рижская" и "Дмитровская". На Курском направлении со стороны Подольска поезда будут следовать до Курского вокзала.

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.