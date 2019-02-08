Трамваев в Москве станет больше

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

До конца года в столицу хотят поставить 110 низкопольных трамваев, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, на сегодняшний день поставлено 230 единиц и ежегодно планируется закупать не менее 100 новых трамваев.

Низкопольные трамваи нового поколения "Витязь-М" приспособлены для проезда маломобильных пассажиров. В каждом вагоне может разместиться более 200 человек.

В конце января Сергей Собянин сообщил, что к 2024 году все столичные трамваи станут удобными для маломобильных пассажиров. Он отметил, что по количеству низкопольных трамваев Москва приближается к европейским городам. Сегодня 15 маршрутов уже полностью укомплектованы такими вагонами.

Также мэр Москвы заявил, что не менее 30 тысяч человек ежедневно пользуются трамвайными маршрутами № 7 и 9 после реконструкции площади Тверская Застава. По словам Собянина, в 2018 году современные трамваи "Витязь-М" перевезли десять миллионов пассажиров.

По мнению экспертов, транспортная система Москвы развивается рекордными темпами, опережая многие западные города, в частности, мегаполисы США.