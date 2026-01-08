Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме в условиях обрушившегося на Москву и Подмосковье сильного снегопада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей авиагаваней Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

В частности, наземные службы аэропорта Жуковский работают в усиленном режиме, также производится регулярная очистка перрона, взлетно-посадочной полосы и противообледенительная обработка бортов.

По прогнозам синоптиков, до конца 9 января в столице ожидается сильный снегопад с метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду. За это время в Москве может выпасть почти две трети от месячной нормы осадков.

На фоне непогоды городские службы столицы приступили к очередному этапу механизированной уборки и противогололедной обработки улиц. Для ликвидации последствий обильных осадков коммунальщики задействуют нужное число спецтехники и бригад ручной уборки. Кроме того, дополнительно будут привлечены силы и техника городских инженерных компаний.

