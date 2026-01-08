Форма поиска по сайту

08 января, 19:51

Общество

Городские службы Москвы приступили к механизированной уборке улиц на фоне снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы столицы приступили к очередному этапу механизированной уборки и противогололедной обработки улиц на фоне снегопада. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Службы работают в усиленном режиме на фоне непогоды. Для ликвидации последствий обильных осадков коммунальщики задействуют нужное число спецтехники и бригад ручной уборки. Кроме того, дополнительно будут привлечены силы и техника городских инженерных компаний.

"Цикл работ повторим в 00:00 и будем выполнять по мере выпадения осадков", – отметили в пресс-службе.

Из-за непогоды в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он был продлен до конца суток 9 января. По прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад с метелью и ветром с порывами до 18 метров в секунду.

Ожидается, что за это время в Москве выпадет почти две трети от месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров.

Снегопад начался в некоторых районах Москвы

