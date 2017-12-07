В ГД внесли законопроект о возврате пассажиру денег за задержку рейса

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возврат пассажиру денег за задержку рейса более чем на три часа.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в ст. 108 Воздушного кодекса Российской Федерации" подготовлен с целью повышения ответственности перевозчика в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с задержкой отправления воздушного судна более чем на три часа от установленного времени вылета, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата незамедлительно", – говорится в пояснительной записке, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом пассажиры смогут купить билеты на другие рейсы по своему выбору.
Накануне днем стало известно, что Союз пассажиров России не поддержал предложение возвращать пассажирам полную стоимость билета на самолет в случае задержки рейса по вине авиакомпании.
По словам главы Союза пассажиров Кирилла Янкова, трудно будет определить по чьей вине неудовлетворительное техническое состояние, потому что каждый самолет обслуживают разные службы в разных аэропортах.
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