Союз пассажиров против идеи возврата денег за авиабилет при задержке рейса

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Союз пассажиров России не поддержал предложение возвращать пассажирам полную стоимость билета на самолет в случае задержки рейса по вине авиакомпании.
"Чья вина – сложный вопрос. Я боюсь, что если однозначно ввести такие жесткие нормы и прописать в законе "по вине авиакомпаний", то авиакомпании всеми способами будут доказывать обратное: метеоусловия, техническое состояние", – сообщил RT глава Союза пассажиров Кирилл Янков.
По его словам, трудно будет определить по чьей вине неудовлетворительное техническое состояние, потому что каждый самолет обслуживают разные службы в разных аэропортах. Вплоть до того, что это может быть вина производителя, считает Янков. "Поэтому я бы не стал так однозначно повышать санкции. Это все выльется в долгие судебные разбирательства", – сказал глава Союза пассажиров.
По словам Кирилла Янкова, проблему задержки рейсов эффективнее решать менее жесткими мерами. В частности, повышением выплат за каждый час задержки рейсов внутренних авиалиний. Выплаты за задержку на внутрироссийских рейсах сейчас составляют 25 руб/час. Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме могут рассмотреть проект закона, по которому авиакомпании обяжут возвращать деньги за билет пассажиру из-за задержки рейса.
С 4 декабря 2017 года в силу вступили новые правила допуска перевозчиков к чартерным рейсам, сообщает Ассоциация туроператоров России. Отныне время вылета чартеров нельзя переносить более чем на 24 часа, а за задержки 10 процентов рейсов в месяц перевозчик уже не сможет получить допуск на последующие чартерные программы.
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