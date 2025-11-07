Движение поездов на МЦД-4 изменится в ночь на 9 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ночь с субботы на воскресенье, 8 и 9 ноября, на МЦД-4 изменится движение поездов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В этот период будут увеличены интервалы движения, а на станции Лесной Городок изменятся пути отправления поездов.

В частности, с 23:00 8 ноября до 06:00 9 ноября на Калужском направлении на станции Лесной Городок составы в сторону Апрелевки будут ходить по пути "на Железнодорожную" и прибывать к другой платформе.

Кроме того:



часть поездов проследует Толстопальцево, Лесной Городок, Внуково и Мичуринец без остановки, а интервалы движения на указанных станциях могут быть увеличены до 50 минут;

у некоторых поездов изменится набор остановок.

"В период изменений пройдут работы по замене стрелочного перевода на станции Лесной Городок. С ОАО "РЖД" спланировали "окна" на ночь выходных, чтобы не влиять на движение в наиболее востребованное для пассажиров время", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском вокзале с 13 ноября будет изменена схема прохода к поездам и выхода в город для прибывающих пассажиров. Это связано с ремонтом распределительной площадки и платформ дальнего следования. Чтобы ремонт прошел быстрее, работы будут вестись круглосуточно.