Станцию "Кунцевская" БКЛ подключили к электросети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Станцию "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) подключили к электросети. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Для электроснабжения станции специалисты проложили более 5 километров кабельных линий напряжением 20 киловольт. Такие сети позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети, а также снизить потери электроэнергии.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская". Завершить все работы планируют в следующем году.

