Станцию "Кунцевская" БКЛ подключили к электросети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Станцию "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) подключили к электросети. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
Для электроснабжения станции специалисты проложили более 5 километров кабельных линий напряжением 20 киловольт. Такие сети позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети, а также снизить потери электроэнергии.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская". Завершить все работы планируют в следующем году.
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