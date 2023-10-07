Аэропорт Внуково работает штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково перешел в штатный режим работы, все ограничения на полеты сняты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 04:26 часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 05:15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", – отметили в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на субботу, 7 октября, в Истринском городском округе силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. По словам градоначальника, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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