Водителей самокатов пока на будут штрафовать за превышение скорости – правозащитник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водителей электросамокатов не будут штрафовать за превышение скорости до внесения соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

"То, что придумали приравнять электросамокат к транспортному средству, говорит о том, что норма установлена, но не говорит о том, что установлена ответственность за ее нарушение. Пока ответственности законодательной нет", – пояснил правозащитник.

В то же время, отмечает он, в вопросе регулирования движения электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) сохраняется целый ряд проблем. Например, неясно, как проверять их технические параметры, – сейчас это можно сделать только на глаз.

По мнению Травина, проблему могло бы решить вынесение СИМ в отдельную категорию транспортных средств, для управления которыми требуется получение водительских прав. Тем не менее он уверен, что до такого не дойдет.

Ранее в пятницу правительство утвердило изменения в ПДД, согласно которым скорость езды на электросамокатах и других СИМ не должна превышать 25 километров в час. Кроме того, установлена предельная масса транспортного средства при которой разрешается передвигаться по тротуарам и велодорожкам. Она не должна превышать 35 килограммов.



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