07 сентября, 16:00Транспорт
Рейс Red Sea Airlines вылетел из Москвы в Шарм-эль-Шейх
Фото: depositphotos/Shebeko
Рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines вылетел из Москвы в Шарм-эль-Шейх, следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Самолет взлетел в 15:14, а в 20:43 должен прибыть в Египет.
Ранее Росавиация взяла на контроль вылет рейса авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву. Авиакомпании дали указания принять все необходимые меры по обеспечению авиапассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы.
Из-за неисправности самолета Red Sea Airlines не смогла в течение практически двух суток отправить туристов РФ в Москву. В авиакомпании объяснили это тем, что в парке есть только два воздушных судна. Позже туристы все же вылетели и днем 7 сентября прибыли в Шереметьево.
Самолет из Москвы в Египет задержали более чем на день
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