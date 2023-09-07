Рейс Red Sea Airlines вылетел из Москвы в Шарм-эль-Шейх

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Рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines вылетел из Москвы в Шарм-эль-Шейх, следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Самолет взлетел в 15:14, а в 20:43 должен прибыть в Египет.

Ранее Росавиация взяла на контроль вылет рейса авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву. Авиакомпании дали указания принять все необходимые меры по обеспечению авиапассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы.

Из-за неисправности самолета Red Sea Airlines не смогла в течение практически двух суток отправить туристов РФ в Москву. В авиакомпании объяснили это тем, что в парке есть только два воздушных судна. Позже туристы все же вылетели и днем 7 сентября прибыли в Шереметьево.

Самолет из Москвы в Египет задержали более чем на день