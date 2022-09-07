Чартеры в Якутию запустят в ноябре этого года – Ростуризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В конце ноября этого года в Якутию будут запущены первые чартерные рейсы. Об этом на полях Восточного экономического форума заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы заключили долгожданное соглашение между федеральным туроператором "Интурист" и правительством Республики Якутия. С конца ноября в Якутию впервые полетят субсидируемые Ростуризмом туристические чартеры", – цитирует ее ТАСС.
Как объяснила Догузова, благодаря этому туристы смогут путешествовать в регион по ценам в два и более раза ниже рыночных.
Отмечается, что в Якутии насчитывается больше 360 достопримечательностей. Наиболее популярный среди туристов объект – природный парк "Ленские столбы". Также востребованы пешие туры по горным перевалам, круизы и сплавы по рекам.
Ранее в АТОР рассказали о подорожании туров за рубеж на 50–70%. В Ассоциации пояснили, что это связано с авиационной блокадой России и сокращением флота авиаперевозчиков.
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