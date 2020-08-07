Эксперт поддержал отмену транспортного налога на отечественные авто

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Основатель Федерации автовладельцев России, директор национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергей Канаев в беседе с Москвой 24 поддержал отмену транспортного налога для российских авто. Он назвал это предложение депутата Госдумы Василия Власова вполне разумным.

"Это предложение абсолютно разумно. Владельцы отечественных автомобилей, так скажем, не сильно финансово обеспечены. Это нормально, что им хотят отменить транспортный налог. Я думаю, что предложение должно быть как минимум поддержано здравыми депутатами", – уверен эксперт.





Сергей Канаев основатель Федерации автовладельцев России, директор национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Это предложение будет очень выгодно для депутатского корпуса в политическом плане и для людей это тоже немаловажно. Я не знаю, до чего оно дойдет, но предложение должно быть поддержано.

Ранее в России предложили отменить транспортный налог для отечественных машин.

Известно, что с инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Он отправил письмо с предложением главе Минфина Антону Силуанову.

В документе отмечается, что автомобили отечественных марок являются самыми распространенными в стране. При этом такие машины чаще всего имеют небольшой объем двигателя и цену. По мнению депутата, такие авто часто покупают граждане с невысоким уровнем достатка.

"Целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок", – говорится в письме.