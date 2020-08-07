Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:34

В Госдуме предложили отменить транспортный налог для отечественных машин

общество транспорт авто

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В России предложили отменить транспортный налог для отечественных машин. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что с инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Он отправил письмо с предложением главе Минфина Антону Силуанову.

В документе отмечается, что автомобили отечественных марок являются самыми распространенными в стране. При этом такие машины чаще всего имеют небольшой объем двигателя и цену. По мнению депутата, такие авто часто покупают граждане с невысоким уровнем достатка.

"Целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок", – говорится в письме.

Как подчеркнул Власов, такое решение станет ощутимой как для граждан, так и для отечественного автопрома.

"Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", – заключил Власов.

Ранее в Совфеде прокомментировали предложение снизить транспортный налог на 25 процентов. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сообщил, что необходимо изучить обоснованность данного предложения.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать