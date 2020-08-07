В Госдуме предложили отменить транспортный налог для отечественных машин

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В России предложили отменить транспортный налог для отечественных машин. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что с инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Он отправил письмо с предложением главе Минфина Антону Силуанову.

В документе отмечается, что автомобили отечественных марок являются самыми распространенными в стране. При этом такие машины чаще всего имеют небольшой объем двигателя и цену. По мнению депутата, такие авто часто покупают граждане с невысоким уровнем достатка.

"Целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок", – говорится в письме.

Как подчеркнул Власов, такое решение станет ощутимой как для граждан, так и для отечественного автопрома.

"Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", – заключил Власов.

Ранее в Совфеде прокомментировали предложение снизить транспортный налог на 25 процентов. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сообщил, что необходимо изучить обоснованность данного предложения.