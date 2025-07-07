Движение перекроют в Выставочном переулке из-за свадебного фестиваля

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На участке Выставочного переулка будет временно закрыто движение для транспорта в связи с проведением Всероссийского свадебного фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение будет закрыто во вторник и среду, 8 и 9 июля, в период с 11:30 до 14:30 от Краснопресненской набережной до владения 14 по ней. Кроме того, на участке будет запрещена парковка с 00:01 8 июля до окончания мероприятия.

В Дептрансе попросили быть внимательными и строить маршрут заранее с учетом временных изменений.

Всероссийский свадебный фестиваль – масштабное ежегодное событие, посвященное любви, семейным ценностям и свадебным традициями народов страны. В его первое проведение в рамках Международной выставки-форума "Россия" поженили 221 пару, в один день брачный союз заключила 151 пара.

Ранее стало известно, что туристический сервис Russpass подготовил новые прогулочные маршруты по Москве ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля.

Среди маршрутов: "Сказка – быль: семейная прогулка по ВДНХ и Измайловскому кремлю", "В объективе любви: фотомаршрут для двоих", "Любимые места столицы: семейная прогулка по Таганскому району".