Москвичи решат, каким будет предстоящий фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники платформы "Город идей" смогут поделиться своими предложениями о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках проекта "Путешествие в Рождество". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект предлагает гостям города и москвичам театрализованные представления, ледовые шоу, мастер-классы и многое другое на протяжении более 10 лет. В рамках "Путешествия в Рождество" в столице также устанавливаются праздничные домики, в которых можно купить сувенир или угощение.

Идеи принимаются с 7 по 16 июля, участники смогут не только предложить свои варианты зимних мероприятий на городских площадках и рыбных рынках "Москва – на волне", но и повлиять на ассортимент ярмарок. Также горожане придумают сценарии для квестов и викторин, но особое внимание при подаче идей уделят креативным способам информирования о мероприятиях проекта.

Кроме того, в "Городе идей" можно будет обсудить лучшие моменты предыдущих праздников "Путешествия в Рождество", оформление городского пространства и поделиться своими семейными традициями.

Самые актуальные инициативы будут отобраны экспертами, а затем их оценят сами москвичи. Авторы предложений, получивших наибольшую поддержку, увидят, как они воплощаются в жизнь.

Тем временем в столице продолжается проект "Лето в Москве", в рамках которого можно посетить различные мастер-классы, музыкальные и театральные выступления и многое другое. Например, по субботам и воскресеньям вплоть до 20 июля Тверская площадь становится творческой мастерской под открытым небом, где можно создать собственного воздушного змея и смастерить рыбку-витраж.

