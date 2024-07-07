Четыре самолета ушли на запасные аэродромы из Пулково из-за непогоды

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Сильная гроза и ливень обрушились на Санкт-Петербург, из-за чего четыре борта, которые направлялись в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

"На вылет задержаны 13 рейсов (задержка менее часа)", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, как написал в своем телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко, грозовой фронт покинул район авиагавани.

"Аэропорт принимает воздушные суда. Задержанные рейсы готовятся к вылетам", – уточнил он.

Ранее "Аэрофлот" после непогоды в столице перенес 28 маршрутов, которые должны были вылететь после 16:00 по московскому времени 6 июля. Большая часть из этих рейсов относится ко внутрироссийскому сообщению, а три – к международному.

Позже компания стабилизировала расписание рейсов из аэропорта Шереметьево. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме. Более 3,2 тысячи пассажиров стыковочных рейсов за 5–6 июля были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы.

