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"Аэрофлот" стабилизировал расписание рейсов из аэропорта Шереметьево по состоянию на 02:00 по Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы компании.

В "Аэрофлоте" добавили, что обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме.

"За 6 июля из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов. Из них 167 рейсов отправлено, 5 рейсов уже готовятся к вылету", – говорится в сообщении компании.

Более 3,2 тысячи пассажиров стыковочных рейсов за 5–6 июля были бесплатно переоформлены на другие ближайшие рейсы.

Авиакомпания после непогоды в столице перенесла 28 маршрутов, которые должны были вылететь после 16:00 по московскому времени 6 июля. Большая часть из этих рейсов относится ко внутрироссийскому сообщению, а три – к международному.

Кроме того, на 7 июля были аннулированы еще семь маршрутов из Москвы в Казань, Махачкалу, Пермь, Самару, Оренбург, Мурманск и Волгоград и в обратном направлении для стабилизации расписания.

Ураган "Орхан" пришел в Москву вечером 5 июля. В отдельных районах за час выпало до 20% месячной нормы осадков. Позже началась вторая волна непогоды, и некоторых районах шел ливень с грозой, сопровождаемый сильным ветром. Там выпала почти половина месячной нормы осадков.