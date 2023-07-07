Ликсутов заявил, что пересадка с МЦД-3 и МЦД-4 на метро будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Пересадка с будущих третьего и четвертого Московских центральных диаметров на метро, как и в случае с первыми двумя диаметрами, будет бесплатной. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, МЦД-3 и МЦД-4 являются одними из важнейших проектов развития Москвы, поскольку они дают не только москвичам, но и жителям Подмосковья фактически наземное метро с качественной инфраструктурой и интервалами движения в 5–6 минут.

"Когда вы приходите на вокзал, когда вы едете в поезде, когда вы получаете привычные для метрополитена услуги, когда работает единая билетная система, когда есть единые стандарты безопасности поездок, то вот опыт первых двух диаметров <...> говорит о том, что востребованность этих проектов просто огромная", – сказал вице-мэр.

Ликсутов подчеркнул, что проекты МЦД не просто улучшают транспортную инфраструктуру города, но и способствуют развитию его экономики, созданию новых рабочих мест.

"И что очень важно, что пассажиры при запуске диаметров очень четко ассоциируют вот эту новую транспортную инфраструктуру фактически как наземное метро. <...> И тариф на D3 и D4 будет включать в себя поездку на метро. Это решение принял мэр Москвы, и оно выполняется уже с запуска самых первых диаметров", – подытожил заммэра.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 7 июля в 17:28.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к запуску МЦД-3 и МЦД-4 в Москве обучат более 1,5 тысячи специалистов. Основной упор, по его словам, сделан на подготовку специалистов локомотивных бригад. К настоящему времени удалось подготовить уже более 300 бригад.



Заммэра столицы Ликсутов заявил, что московские пассажиры воспринимают МЦД как метро