Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, согласно информации сервиса "Яндекс.Расписания".

На портале указано, что наибольшее число рейсов задержали в столичном Домодедово – 22. Еще четыре вылета были отменены.

Немногим лучше ситуация в Шереметьево – здесь задержаны 14 рейсов, три отменены. Кроме того, восемь рейсов были задержаны и два отменены во Внуково.

К вечеру 7 июля всего за час в некоторых районах столицы выпало более 30% месячной нормы осадков. Наиболее сильные дожди прошли в Центральном административном округе Москвы и в ЮАО.