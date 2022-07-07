Red Wings возглавит руководитель аэропорта Жуковский Солодилин

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Red Wings в ближайшее время возглавит руководитель аэропорта Жуковский Евгений Солодилин, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех, которому подконтрольны и авиакомпания, и авиаузел.

Таким образом, в госкорпорации подтвердили информацию СМИ о готовящейся замене нынешнего гендиректора перевозчика Евгения Ключарева.

Ранее акционеры компании "Газпром" избрали главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева в новый состав совета директоров холдинга. Кроме того, на годовом собрании холдинга были переизбраны 10 действующих членов совета директоров.