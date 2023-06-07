Водителей предупредили о появлении лосей на дорогах Подмосковья

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В Московской области в настоящее время у лосей проходит сезонная миграция. Они начали выходить на дороги, предупредил на своем сайте Минтранс Подмосковья.

Водителей транспорта попросили соблюдать правила безопасности на дорогах.

"В начале месяца на дорогу в Серпухове выбежал лось – произошло столкновение. Машина врезалась в дерево и загорелась. Водитель и два пассажира с травмами разной тяжести были оперативно доставлены в больницу", – отметило ведомство.

Так, всего с начала года случилось 6 наездов на лосей, в результате чего один человек погиб и 9 пострадали. Аварии произошли в Волоколамске, Дмитрове, Истре, Серпухове, Солнечногорске и Шаховской.

В Минтрансе добавили, что при проезде зон действия знака "Дикие животные" водителям следует снизить скорость движения, утром и вечером направляться с включенным дальним светом и не пользоваться звуковым сигналом. При появлении лося также необходимо снизить скорость.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что при встрече с лосем не следует привлекать к себе внимание, чтобы не спровоцировать нападение животного. Чтобы защититься от нападения лося, можно спрятаться за толстым стволом дерева, сказал он. Если пространство открытое и спрятаться от животного негде, можно снять куртку и поднять ее над головой на вытянутых руках, добавил эксперт.

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