Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении столицы изменится 9 июня. Это поспособствует подготовке к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Девятого июня с 11:00 до 17:00 изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская, Моссельмаш", – подчеркнуло ведомство.

Согласно информации, часть поездов отменят, а интервал движения частично увеличат до 20 минут. Также говорится, что изменения нужны для модернизации инфраструктуры на станции Ховрино. Дептранс отметил, что запуск МЦД-3 намечен на август этого года.

До этого сообщалось, что центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) утвердит дополнительные рейсы и изменит график в июньские праздники для удобного планирования поездок в выходные июня. Компания совместно с МЖД внесла изменения в расписание маршрутов. Кроме того, ЦППК назначила дополнительные экспрессы на Курском, Павелецком и Казанском направлениях.

Ранее стало известно, что график движения поездов Савеловского, Белорусского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне. На Савеловском направлении в будни с 1 по 30 июня с 22:30 до 06:00 на станции Лианозово продолжатся работы по возведению северного и южного вестибюлей, двух платформ, а также реконструкция контактной сети.

У станции Крюково МЦД-3 началось благоустройство