ЦППК завершила подготовку поездов к летнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила к летнему сезону более 2,5 тысячи вагонов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Речь идет о 228 собственных и 27 арендованных составах, обслуживаемых в депо компании, а также 26 собственных рельсовых автобусов. Таким образом, плановая подготовка поездов к летнему сезону завершена.

Специалисты провели диагностику контрольно-измерительных приборов, механического и электрического оборудования. Также они оценили внешнее состояние составов и функционирование систем торможения и управления поездов.

Ранее ЦППК подготовила поезда к летнему сезону в Москве. Специалисты проверили системы кондиционирования, вентиляции, видеонаблюдения и связи, освещение салонов и тамбуров – все, что позволит обеспечить безопасные и комфортные поездки на пригородном железнодорожном транспорте в жаркое время года.

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