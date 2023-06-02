Пригородные поезда ЦППК подготовили к летнему сезону в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила поезда к летнему сезону в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Специалисты проверили системы кондиционирования, вентиляции, видеонаблюдения и связи, освещение салонов и тамбуров – все, что позволит обеспечить безопасные и комфортные поездки на пригородном железнодорожном транспорте в жаркое время года", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо прочего, в ходе проверок оценили внешний вид составов, исправность систем торможения и управления поездами. Также специалисты проверили освещение, тамбуры и организовали ряд других работ.

Гендиректор компании Иван Конев обратил внимание, что проверки проводят не только в преддверии летнего сезона. Специалисты регулярно следят за системами климат-контроля и противопожарной безопасности.

Ранее ЦППК запустила на второй Московский центральный диаметр (МЦД-2) поезд нового поколения "Иволга 3.0". В новых поездах появились зарядки для электросамокатов, подлокотники, разъемы TYPE-C и столики с беспроводными зарядными устройствами для телефонов. Позже они будут курсировать по МЦД-3 и МЦД-4.



Беспилотные "Ласточки" появятся на МЦК в 2024 году