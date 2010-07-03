Пассажирам электричек начали раздавать воду из-за жары

Пассажирам электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги начали раздавать прохладную воду из-за аномальной жары. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Как отметили в пресс-службе, днем 7 июня в столице воздух прогрелся до +30–32 градусов. "Для создания более комфортных условий проезда в пригородных поездах Московско-Тверская ППК организовала раздачу прохладной питьевой воды", – сказано в сообщении МТ ППК. Сотрудники компании раздают бутылки с водой на Ленинградском вокзале, а также на платформах Петровско-Разумовское и Крюково (Зеленоград).

"Бутылку можно взять с собой в поезд, чтобы попить во время поездки. Также с помощью кондиционеров в скоростных поездах и поездах "Комфорт" Ленинградского направления поддерживается комфортная температура в салоне", – подчеркнул гендиректор МТ ППК Олег Федотов. Пассажирам электричек Ленинградского направления также напомнили, что они могут попросить сделать температуру в салоне прохладнее на один–два градуса по связи пассажир–машинист.

С начала лета пассажиры метро и МЦК бесплатно получили более шести тысяч бутылок воды. В связи с приходом в столицу аномально жаркой погоды воду раздавали на 20 станциях метро и 13 станциях МЦК. Активнее всего воду разбирали на пересадочных станциях: "Пушкинской", "Сретенском бульваре" и "Библиотеке имени Ленина".