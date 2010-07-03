Московская канатная дорога досрочно возобновила работу после планового технического обслуживания, сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что весь необходимый комплекс работ удалось завершить на день раньше запланированного срока. 7 июня канатка будет работать до 23:00, а с 8 июня будет доступна для посетителей в обычном режиме.
Московскую канатную дорогу закрыли на техобслуживание 3 июня. Ожидалось, что в обычном режиме она заработает лишь 8 июня.
С апреля канатка работает по летнему графику. По понедельникам она принимает посетителей с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг – с 10:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:00.
Открытие канатной дороги, связавшей Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября 2018 года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день.
Ранее сообщалось, что еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек.
В числе возможных вариантов – канатные дороги от станции метро "Алма-Атинская" до ТЦ "Мега Белая дача", от "Сокольников" до ВДНХ и Ботанического сада, от Липецкой улицы до ТЦ "Вегас", от поселка Мосрентген до ТЦ "Мега Теплый стан".
Канатка может появиться и на территории ГКНПЦ имени Хруничева, между Павелецкой набережной и метро "Автозаводская", а также между Битцевским парком и улицей академика Янгеля. Не исключено, что канатная дорога свяжет Киевский вокзал, гостиницу "Украина" и Краснопресненскую набережную.
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