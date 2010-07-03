Московская канатная дорога закроется на техобслуживание с 3 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская канатная дорога закроется на техобслуживание с 3 по 7 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

В пресс-службе отметили, что регулярное техобслуживание помогает поддерживать работоспособность канатной дороги. В обычном режиме она заработает 8 июня.

С апреля Московская канатная дорога работает по летнему графику. По понедельникам канатка работает с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг – с 10:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:00.

Открытие канатной дороги, связавшей Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября 2018 года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.

В начале апреля правительство Москвы представило проект второй канатной дороги, которая свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Она соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Дорогу интегрируют в городскую транспортную сеть.

Ее протяженность составит 2,3 километра. По ней будут курсировать 50 кабинок, каждая из которых рассчитана на десять человек. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка".

