Интервалы движения поездов увеличены на участке Сокольнической линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда следуют с увеличенными интервалами на Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", – говорится в сообщении.

Ранее второй вестибюль станции "Каховская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро открылся для пассажиров после реконструкции. Теперь москвичи и гости столицы смогут сэкономить несколько минут, спускаясь в подземку со стороны улицы Каховки.