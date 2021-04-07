Зарегистрировать ТС в центрах "Мои документы" теперь можно без предварительной записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жители столицы теперь смогут зарегистрировать транспортное средство (ТС) в центрах госуслуг "Мои документы" без предварительной записи и привязки к месту жительства.
Для этого необходимо собрать пакет документов и приехать на парковку осмотра автомобиля в один из флагманских центров "Мои документы", которые расположены в ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО, ЮВАО.
Администратор центра выдаст талон электронной очереди и поможет оплатить госпошлину в терминале банка, а сотрудник ГИБДД оформит все необходимые документы. Транспортное средство будет осмотрено прямо на парковке флагманского центра.
Кроме того, горожане могут обратиться в любой из флагманских центров, чтобы заменить водительское удостоверение или оформить международное. Сделать это можно и в районных центрах "Мои документы", но в этом случае срок предоставления услуги составит девять календарных дней.
Зарегистрировать автомобиль в центрах госуслуг можно с августа прошлого года. При этом сотрудники центров осуществляют лишь прием и выдачу документов и регистрационных знаков. Процедуры, связанные с осмотром и регистрацией транспортного средства, а также присвоением номеров, проводят сотрудники ГИБДД. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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