В Мосгордуме предложили отрегулировать работу "народного каршеринга"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов оценил возможный запуск платформы "народного каршеринга" в столице.
"Идея "народного каршеринга" – классная, даст возможность людям задействовать свой автопарк, особенно если он редко используется, то есть, по сути, перевести пассив – в актив", – заявил Щитов РИА Новости.
По его словам, новый вид каршеринга отлично вписывается в концепцию мультимодальности транспорта, которую активно поддерживает и развивает город.
Согласно такому сценарию, горожанин имеет возможность выбора, каким видом транспорта он хочет воспользоваться в зависимости от типа поездки, дня и времени года.
В то же время депутат отметил, что в "народном каршеринге" открытым остаются вопросы контроля технического состояния автомобиля и ответственности сторон, а также регулирования претензий.
"Сейчас сложно строить прогнозы насчет ее успеха, когда-то в саму идею каршеринга никто не верил, но она себя полностью оправдала", – добавил Щитов.
Он заключил, что Мосгордума готова подключиться и предложить законодательные механизмы регулирования нового вида транспорта, если это будет необходимо.
Ранее издание РБК сообщило, что московские власти готовятся в ближайшее время запустить "народный каршеринг". Сервис позволит владельцам автомобилей сдавать свои машины в аренду другим физлицам.
В 2020 году эту идею озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он указывал, что в случае создания приложение для такого каршеринга будет собственностью правительства столицы.
Москвичи оценили идею создания "народного" каршеринга
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