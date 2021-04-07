В Мосгордуме предложили отрегулировать работу "народного каршеринга"

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Председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов оценил возможный запуск платформы "народного каршеринга" в столице.

"Идея "народного каршеринга" – классная, даст возможность людям задействовать свой автопарк, особенно если он редко используется, то есть, по сути, перевести пассив – в актив", – заявил Щитов РИА Новости.

По его словам, новый вид каршеринга отлично вписывается в концепцию мультимодальности транспорта, которую активно поддерживает и развивает город.

Согласно такому сценарию, горожанин имеет возможность выбора, каким видом транспорта он хочет воспользоваться в зависимости от типа поездки, дня и времени года.

В то же время депутат отметил, что в "народном каршеринге" открытым остаются вопросы контроля технического состояния автомобиля и ответственности сторон, а также регулирования претензий.

"Сейчас сложно строить прогнозы насчет ее успеха, когда-то в саму идею каршеринга никто не верил, но она себя полностью оправдала", – добавил Щитов.

Он заключил, что Мосгордума готова подключиться и предложить законодательные механизмы регулирования нового вида транспорта, если это будет необходимо.

Ранее издание РБК сообщило, что московские власти готовятся в ближайшее время запустить "народный каршеринг". Сервис позволит владельцам автомобилей сдавать свои машины в аренду другим физлицам.

В 2020 году эту идею озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он указывал, что в случае создания приложение для такого каршеринга будет собственностью правительства столицы.