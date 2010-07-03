Водители Мострансавто прошли аттестацию по вопросам безопасности на транспорте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Водители ГУП МО "Мострансавто" прошли аттестацию по обеспечению транспортной безопасности, передает Агентство "Москва".

С 2018 года в тестировании приняли участие почти две тысячи водителей автобусов.

В пресс-службе предприятия пояснили, что аттестация водителей проводится каждые пять лет.

Сотрудники, от правильной последовательности действий которых в случае нештатной ситуации зависит жизнь и здоровье пассажиров, регулярно проверяют свои знания по ключевым направлениям обеспечения безопасности на транспорте.

Тестирование проводится после двухмесячного курса лекций. В случае неудовлетворительной оценки водитель отстраняется от работы, подчеркнули в Мострансавто.

Ранее сообщалось, что компания протестировала терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей.

Данное устройство позволяет сотруднику самостоятельно проходить осмотр перед рейсом. Для регистрации в системе в базу данных вводятся ФИО, СНИЛС, фото, возраст, биометрические параметры.

Оборудование измеряет давление, температуру тела, тестирует на наличие алкоголя в организме, а также проводит тест на скорость реакции. В случае несоответствия показателей норме сотрудник не допускается к работе.