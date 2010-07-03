Протестированы терминалы автоматизированного медосмотра водителей

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Терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей протестировали в ГУП Московской области "Мострансавто". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Апробирование системы мониторинга функциональных показателей водителей проходило в Мытищинском филиале компании с февраля до середины марта. Более 200 водителей проходили диагностику на оборудовании дважды в день: перед выходом в рейс и по возвращению в автоколонну", – сказано в сообщении.

Терминал для автоматизированных медицинских осмотров позволяет водителям самим проходить осмотр. Для регистрации в системе в базу данных вводятся ФИО, СНИЛС, фото, возраст, биометрические медицинские параметры. Оборудование измеряет давление, температуру тела, тестирует наличие алкоголя в организме, а также проводит тест на скорость реакции.

Внедрение оборудования в работу Мострансавто сейчас прорабатывается. Водители проходят предрейсовый и послерейсовый медосмотр каждый день. В случае несоответствия показателей норме сотрудник не допускается к работе.

Ранее сообщалось, что на заправках могут установить онлайн-системы прохождения медицинского и технического предрейсового осмотров для водителей автобусов и такси.