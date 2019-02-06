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11:33

Медосмотр для таксистов на заправках предложила ввести Госдума

транспорт авто

11:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На заправках могут установить онлайн-системы прохождения медицинского и технического предрейсового осмотров для водителей автобусов и такси. С инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).

Депутат усомнился, что водители каждое утро проходят медосмотр, а путевые листы, с которыми они ездят, действуют чуть ли не месяц.

"Медицинский и технический осмотр – это лицензированный вид деятельности. <...> Уже есть системы, которые позволяют удаленно проходить предрейсовый медосмотр. Системы уже показали свою эффективность. Минтранс поддерживает развитие этих систем", – указал Старовойтов.

По его словам, подобные системы можно установить на заправках и в различных магазинах. После прохождения медосмотра данные будут поступать в автоматизированную систему Минтранса, которая, в свою очередь, подтвердит прохождение техосмотра, передает Агентство "Москва".

"Все данные должны храниться в общей системе, и сотрудник ГИБДД, останавливая такую машину, сразу видит все данные, а не смотрит липовый путевой лист. И тогда аварийность начнет снижаться", – резюмировал депутат.

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транспорт авто

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