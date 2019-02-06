Медосмотр для таксистов на заправках предложила ввести Госдума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На заправках могут установить онлайн-системы прохождения медицинского и технического предрейсового осмотров для водителей автобусов и такси. С инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).
Депутат усомнился, что водители каждое утро проходят медосмотр, а путевые листы, с которыми они ездят, действуют чуть ли не месяц.
"Медицинский и технический осмотр – это лицензированный вид деятельности. <...> Уже есть системы, которые позволяют удаленно проходить предрейсовый медосмотр. Системы уже показали свою эффективность. Минтранс поддерживает развитие этих систем", – указал Старовойтов.
По его словам, подобные системы можно установить на заправках и в различных магазинах. После прохождения медосмотра данные будут поступать в автоматизированную систему Минтранса, которая, в свою очередь, подтвердит прохождение техосмотра, передает Агентство "Москва".
"Все данные должны храниться в общей системе, и сотрудник ГИБДД, останавливая такую машину, сразу видит все данные, а не смотрит липовый путевой лист. И тогда аварийность начнет снижаться", – резюмировал депутат.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.