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Россия в прошлом году впервые с 2014 года поставила Южной Корее вертолеты массой 2 тонны на общую стоимость более 4 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статслужбу республики.

В то же время Россия значительно уменьшила поставки комплектующих для летательных аппаратов по сравнению с 2023 годом.

Южная Корея импортировала в прошлом году из России комплектующие на сумму свыше 5 миллионов долларов (34,5 тонны), что почти на 70% меньше, чем в предыдущем году, и является минимальным показателем с 2022 года.

В частности, республика закупала у РФ различные компоненты для вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов на общую сумму 2,9 миллиона долларов. Также были приобретены винты (2,04 миллиона долларов) и шасси и их комплектующие (261 тысяча долларов).

Между тем Россия стала вторым по объемам поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в период с января по ноябрь 2024 года. За 11 месяцев Испания закупила у РФ эквивалент 72 360 ГВт*ч СПГ (21,3% от общего количества). Таким образом Россия стала второй после Алжира страной по объемам импорта поставок топлива в Испанию.