США в 2023 году импортировали из России урана на 1,2 млрд долларов

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Соединенные Штаты Америки по итогам 2023 года импортировали из России урана на рекордные 1,2 миллиарда долларов. Как следует из анализа данных американской статистики, эта сумма стала максимальной за все время, пишет РИА Новости.

В декабре Штаты в 2 раза увеличила поставки, в итоге в последний месяц прошлого года США затратили на закупку урана 193,2 миллиона долларов.

Причиной тому послужил одобренный в том же месяце палатой представителей США законопроект о запрете российского низкообогащенного урана, который будет работать до 2040 года.



В другом выражении РФ за год поставила 702 тонны ресурса против 588 тонн в 2022 году. Это максимальное значение с 2013 года, когда объем поставленного урана составил 982 тонны. Россия, таким образом, сохранила за собой первенство в поставках ресурса в США.

На втором месте оказалась ФРГ, а на третьем – Великобритания. Также в страну поставляли уран из Канады, Нидерландов, Франции, Китая, Японии, Бельгии, Казахстана, Южной Африки, Индии, Чехии и Швейцарии.

До этого российская компания "Техснабэкспорт", входящая в "Росатом", предупредила клиентов из Америки о том, что власти РФ могут запретить экспорт урана в США, если в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года.

По тогдашним данным Минэнерго страны, РФ поставляет около четверти от всего объема обогащенного урана, используемого в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года Вашингтон закупил у Москвы 416 тонн урана, что было в 2,2 раза выше аналогичного периода 2022 года. В итоге закупка достигла максимального уровня с 2005 года.

РФ и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС "Аккую"